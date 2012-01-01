Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Раненого Шамана обнаруживает дед Насти. Девушка скрывается от мести Гаврилова у деда в деревне, вместе они выхаживают Шамана. Сашка, незадачливый поклонник Насти, звонит в полицию и сообщает о местонахождении спецназовца. Зубов пишет письмо генералу Усову, где рассказывает о гавриловском бе�спределе. Беглые уголовники нападают на деревушку, где прячется Шаман...



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