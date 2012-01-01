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Кремень (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Кремень, 3 серия
Боевики, Русские18+

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Сюжет

Раненого Шамана обнаруживает дед Насти. Девушка скрывается от мести Гаврилова у деда в деревне, вместе они выхаживают Шамана. Сашка, незадачливый поклонник Насти, звонит в полицию и сообщает о местонахождении спецназовца. Зубов пишет письмо генералу Усову, где рассказывает о гавриловском беспределе. Беглые уголовники нападают на деревушку, где прячется Шаман...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кремень»

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