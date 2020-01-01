Введение в курс
Wink
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Креативное мышление
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Введение в курс

Креативное мышление (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2020, Введение в курс
12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На курсе эксперт расскажет, как расшевелить мозг и проявить творческий потенциал, стать свободным в своем мышлении. Участники научатся думать «без цензуры», поддерживать мотивацию и производить оригинальные идеи, которые помогут выйти даже из самых сложных жизненных и рабочих ситуаций.

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Страна
Россия
Время
2 мин / 00:02

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