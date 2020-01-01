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Креативное мышление (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, Специальные условия для генерации идей
12+
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Сюжет
На курсе эксперт расскажет, как расшевелить мозг и проявить творческий потенциал, стать свободным в своем мышлении. Участники научатся думать «без цензуры», поддерживать мотивацию и производить оригинальные идеи, которые помогут выйти даже из самых сложных жизненных и рабочих ситуаций.
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