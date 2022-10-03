Край (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Нуарный скандинавский детектив о смерти активистки, выступавшей против китовой охоты. Первый сериал, полностью снятый на живописных Фарерских островах. Журналист Ханнис Мартинссон давно не был в местах, где родился – на Фарерских островах. А еще он не знал, что у него есть дочь, но активистка за права животных Соня в своем сообщении утверждает, что Ханнис – ее биологический отец, и просит о помощи. Она уверена, что ее жизнь в опасности. Ханнис отправляется на острова, чтобы встретиться с Соней, но та бесследно исчезает, а позже ее тело находят китоловы. Мартинссон начинает собственное расследование случившегося. О мрачных тайнах островов расскажет сериал «Край», который можно смотреть онлайн на Wink.

