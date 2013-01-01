WinkСериалыКрасные горы1-й сезон4-я серия
Красные горы (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2013, Красные горы. Сезон 1. Серия 4
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Позже они окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий за фашистов, а Илья будет бороться с немцами.
Сериал Красные горы 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актриса
Мария
Кожевникова
- Актёр
Павел
Деревянко
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актёр
Борис
Каморзин
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- Актёр
Андрей
Соколов
- ОЛАктёр
Олег
Лопухов
- ВТАктёр
Виктор
Тереля
- ГМСценарист
Григорий
Мануков
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- АМПродюсер
Александр
Малинкович
- АСПродюсер
Аля
Сомкина
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- СТХудожник
Сергей
Тырин
- КЛХудожник
Константин
Ляхов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук