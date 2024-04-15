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Wink
Сериалы
Красные бутоны
1-й сезон
7-я серия
Красные бутоны (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2023, Kizil Goncalar
Драма
18+
Эта серия пока недоступна
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О сериале
Страна
Турция
Жанр
Драма
Рейтинг
—
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8.3
КиноПоиск
7.5
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Красные бутоны»
ОА
Омюр
Атай
Режиссёр
ОС
Озгюр
Севимли
Режиссёр
Озджан
Дениз
Актёр
ОН
Озгю
Намаль
Актриса
МЯ
Мерт
Языджыоглу
Актёр
ЭА
Эркан
Авджи
Актёр
МТ
Мерт
Турак
Актёр
ХТ
Хазал
Тюресан
Актриса
Селен
Озтюрк
Актриса
ШЭ
Шериф
Эрол
Актёр
ДС
Дуйгу
Сарышын
Актриса
МС
М.
Ситаре Акбаш
Актриса
Эрджан
Озкан
Оператор