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Красные браслеты (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Red Band Society
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шестеро подростков оказываются в одной больнице. На первый взгляд, у них нет ничего общего: кто-то из богатой семьи, кто-то из бедной, а кто-то вообще рос без родителей. Объединяет ребят лишь огромное желание жить, несмотря на страшный диагноз, поэтому они создают группу «Красные браслеты».

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красные браслеты»

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