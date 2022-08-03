Красные браслеты (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

В центре сюжета - повседневная жизнь подростков, которые по разным причинам надолго попали в клинику. Все эти ребята слишком разные, чтобы подружиться или даже просто столкнуться в обычной жизни, но больница сплачивает их, делает одной командой под названием «Общество красных браслетов».



