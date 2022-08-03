Красные браслеты (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Шестеро подростков оказываются в одной больнице. На первый взгляд, у них нет ничего общего: кто-то из богатой семьи, кто-то из бедной, а кто-то вообще рос без родителей. Объединяет ребят лишь огромное желание жить, несмотря на страшный диагноз, поэтому они создают группу «Красные браслеты».

