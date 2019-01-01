WinkСериалыКрасивый голос1-й сезонСвободная челюсть в песнях
Красивый голос (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2019, Свободная челюсть в песнях
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Онлайн-курс по раскрытию потенциала голоса. Всего за неделю вы улучшите Силу, Яркость и Объем вашего голоса, что в дальнейшем поможет вам петь любимые песни и говорить красиво и легко. Поймете - как петь и говорить легко и без зажимов. А также узнаете, как перестать бояться петь на публике.
Сериал Свободная челюсть в песнях 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.