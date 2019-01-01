Красивый голос (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Свободная челюсть в песнях
Онлайн-курс по раскрытию потенциала голоса. Всего за неделю вы улучшите Силу, Яркость и Объем вашего голоса, что в дальнейшем поможет вам петь любимые песни и говорить красиво и легко. Поймете - как петь и говорить легко и без зажимов. А также узнаете, как перестать бояться петь на публике.

