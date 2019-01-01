Дыхание на звуке
Wink
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Красивый голос
1-й сезон
Дыхание на звуке

Красивый голос (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2019, Дыхание на звуке
Культура0+

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Сюжет

Онлайн-курс по раскрытию потенциала голоса. Всего за неделю вы улучшите Силу, Яркость и Объем вашего голоса, что в дальнейшем поможет вам петь любимые песни и говорить красиво и легко. Поймете - как петь и говорить легко и без зажимов. А также узнаете, как перестать бояться петь на публике.

Сериал Дыхание на звуке 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Культура

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