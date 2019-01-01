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Красивый голос (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, Дыхание на звуке
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Сюжет
Онлайн-курс по раскрытию потенциала голоса. Всего за неделю вы улучшите Силу, Яркость и Объем вашего голоса, что в дальнейшем поможет вам петь любимые песни и говорить красиво и легко. Поймете - как петь и говорить легко и без зажимов. А также узнаете, как перестать бояться петь на публике.
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