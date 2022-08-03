В центре сюжета детектив убойного отдела Кэтрин Чандлер, которая начинает работать в паре с доктором Винсентом Келлером, бывшим солдатом, который стал жертвой медицинских опытов. Вместе они расследуют самые жестокие преступления, совершенные в Нью-Йорке.



