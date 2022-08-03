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Красавица и чудовище
1-й сезон
12-я серия

Красавица и чудовище (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2012, Beauty and the Beast
Триллер, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета детектив убойного отдела Кэтрин Чандлер, которая начинает работать в паре с доктором Винсентом Келлером, бывшим солдатом, который стал жертвой медицинских опытов. Вместе они расследуют самые жестокие преступления, совершенные в Нью-Йорке.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красавица и чудовище»