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Красавчик (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2011, Красавчик. 4 серия
Мелодрамы18+

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Сюжет

Привлекательная и бесспорно одаренная девушка Александра весьма амбициозна и мечтает добиться успеха в своей профессии. Она блестяще защитила диплом в архитектурном институте и уже нашла работу своей мечты. Только вот одна беда — начальник-самодур на работе мечты уверен, что хорошим специалистом может быть только мужчина, поэтому кандидатуру Александры даже не рассматривают. И девушка решает перехитрить начальника и становится мужчиной. И все бы ничего если бы не романтические чувства..

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красавчик»

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