Красавчик (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Привлекательная и бесспорно одаренная девушка Александра весьма амбициозна и мечтает добиться успеха в своей профессии. Она блестяще защитила диплом в архитектурном институте и уже нашла работу своей мечты. Только вот одна беда — начальник-самодур на работе мечты уверен, что хорошим специалистом может быть только мужчина, поэтому кандидатуру Александры даже не рассматривают. И девушка решает перехитрить начальника и становится мужчиной. И все бы ничего если бы не романтические чувства..

