Красавчик (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2011, Красавчик. 1 серия
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Привлекательная и бесспорно одаренная девушка Александра весьма амбициозна и мечтает добиться успеха в своей профессии. Она блестяще защитила диплом в архитектурном институте и уже нашла работу своей мечты. Только вот одна беда — начальник-самодур на работе мечты уверен, что хорошим специалистом может быть только мужчина, поэтому кандидатуру Александры даже не рассматривают. И девушка решает перехитрить начальника и становится мужчиной. И все бы ничего если бы не романтические чувства..
ЖанрМелодрама
КачествоSD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АЧРежиссёр
Александр
Черных
- Актёр
Марат
Башаров
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актриса
Ксения
Роменкова
- ПААктёр
Павел
Афонькин
- АГАктёр
Александр
Городиский
- СРАктриса
Софья
Райзман
- ВААктёр
Вадим
Афанасьев
- АРАктёр
Алексей
Размахов
- АПАктёр
Александр
Пацевич
- ИЛАктёр
Игорь
Ларин
- АЧСценарист
Александр
Черных
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- Продюсер
Анна
Меликян
- ВМПродюсер
Вера
Микова
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- МИМонтажёр
Михаил
Игонин
- ДМОператор
Денис
Мадышев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев