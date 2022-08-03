Красавчик (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Wink
Красавчик
1-й сезон
1-я серия

2011, Красавчик. 1 серия
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Привлекательная и бесспорно одаренная девушка Александра весьма амбициозна и мечтает добиться успеха в своей профессии. Она блестяще защитила диплом в архитектурном институте и уже нашла работу своей мечты. Только вот одна беда — начальник-самодур на работе мечты уверен, что хорошим специалистом может быть только мужчина, поэтому кандидатуру Александры даже не рассматривают. И девушка решает перехитрить начальника и становится мужчиной. И все бы ничего если бы не романтические чувства..

Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Красавчик»