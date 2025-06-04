Крапополис. Сезон 1. Серия 1
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Крапополис (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Крапополис. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Древняя Греция. Семья, состоящая из богов, людей и монстров, пытается без кровопролития управлять одним из первых городов в мире.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крапополис»