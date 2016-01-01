Крах (сериал, 2016) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.



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