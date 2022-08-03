Крах. Сезон 3. Серия 1
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Крах (сериал, 2016) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

8.82016, The Fall
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крах»