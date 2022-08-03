Крах (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.

