Крах (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82013, The Fall
Триллер, Криминал18+
О сериале
Действие разворачивается в городе Белфаст в Северной Ирландии. Местное население здесь терроризирует серийный убийца, и городская полиция никак не может вычислить этого маньяка. Детектив Стелла Гибсон берется разобраться в этом загадочном мрачном деле.
- АКРежиссёр
Аллан
Кабитт
- ЯВРежиссёр
Якоб
Вербрюгген
- Актриса
Джиллиан
Андерсон
- ДДАктёр
Джейми
Дорнан
- БВАктриса
Брона
Во
- ДЛАктёр
Джон
Линч
- НМАктриса
Нив
МакГрэйди
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- ИМАктёр
Иэн
Макэлхинни
- ЮОАктёр
Юджин
О’Харе
- ЛДАктриса
Лаура
Доннелли
- АКСценарист
Аллан
Кабитт
- АКПродюсер
Аллан
Кабитт
- ГНПродюсер
Габ
Нил
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ЛМХудожница
Луиз
Мэтьюз
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс