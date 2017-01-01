Кояа и раздражающий объект (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Кояа и раздражающий объект. Сезон 1. Серия 1
6.82017, Koyaa and the Annoying Objects
Кояа живет на скалистом выступе высоко над облаками в горном домике со своим лучшим другом мистером Рэйвеном. Их дни полны различных дел и дурацких приключений! Обычные вещи продолжают оживать вокруг Кояа, досаждая всевозможными неприятностями. Пока Кояа занимается разными делами, мистер Рэйвен терпеливо строит и собирает свои многочисленные скворечники. Он регулярно проведывает Кояа, чтобы убедиться, что с его другом все в порядке. Кояа едва замечает мистера Рэйвена, так как у него всегда много дел.

