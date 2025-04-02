WinkСериалыКовбой Бибоп1-й сезон1-я серия
Ковбой Бибоп (мультсериал, 1998) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1998, Ковбой Бибоп. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фантастика18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бывший полицейский Джет Блэк и человек с тёмным прошлым Спайк Шпигель совершенно не планировали увеличивать экипаж космического корабля «Бибоп», являющегося для них домом и средством передвижения. Но сети, раскинутые для поимки дорогостоящих отбросов общества, принесли им Фэй Валентайн — очаровательную картёжницу с колоссальным долгом, Эд — потерявшуюся компьютерную умницу и Эйн — предположительно, самую умную собаку на свете. Именно в таком составе экипаж «Бибопа» и продолжает своё дело — охоту за головами.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Криминал, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.9 IMDb
- КМРежиссёр
Кунихиро
Мори
- СВРежиссёр
Синъитиро
Ватанабэ
- МХАктриса
Мэгуми
Хаясибара
- ТНАктёр
Тосихико
Накадзима
- УИАктёр
Унсё
Исидзука
- ДХАктёр
Дзин
Хирао
- ИТАктёр
Иссин
Тиба
- ЦТАктёр
Цутому
Тарэки
- ХНАктёр
Хироси
Нака
- КЯАктёр
Коити
Ямадэра
- АТАктриса
Аои
Тада
- АИСценарист
Акихико
Инари
- СМСценарист
Садаюки
Мураи
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- ММПродюсер
Масахико
Минами
- ТКХудожник
Тосихиро
Кавамото
- ДХХудожник
Дзюнъити
Хигаси
- ТЦМонтажёр
Томоаки
Цурубути
- ЁККомпозитор
Ёко
Канно