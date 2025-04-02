Ковбой Бибоп (мультсериал, 1998) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бывший полицейский Джет Блэк и человек с тёмным прошлым Спайк Шпигель совершенно не планировали увеличивать экипаж космического корабля «Бибоп», являющегося для них домом и средством передвижения. Но сети, раскинутые для поимки дорогостоящих отбросов общества, принесли им Фэй Валентайн — очаровательную картёжницу с колоссальным долгом, Эд — потерявшуюся компьютерную умницу и Эйн — предположительно, самую умную собаку на свете. Именно в таком составе экипаж «Бибопа» и продолжает своё дело — охоту за головами.

