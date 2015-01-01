Wink
Сериалы
Коварные горничные
3-й сезон
8-я серия

Коварные горничные (сериал, 2015) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

2015, Коварные горничные. Сезон 3. Серия 8
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Флора, Рози, Кармен и Зойла занимаются уборкой в роскошных домах Беверли-Хиллз и по доброте душевной, а также руководствуясь некоторыми личными амбициями, время от времени помогают своим хозяевам решать их проблемы. Однажды прямо в разгар шикарной вечеринки Флору жестоко убивают.

Сериал Коварные горничные 3 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Коварные горничные»