Котовский (сериал, 2009) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…



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