Wink
Сериалы
Котовский
1-й сезон
5-я серия

Котовский (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2009, Котовский. 5 cерия
Драма, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию…

Страна
Украина, Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Биография
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Котовский»