WinkСе�риалыКот в шляпе1-й сезон93-я серия
Кот в шляпе (сериал, 2010) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн
7.72010, Кот в шляпе. Сезон 1. Серия 93
Комедии, Фантастика0+
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Сюжет
Сериал рассказывает о приключениях детей Салли и Ника и их друга Кота в Шляпе, с помощью которого они изучают окружающий мир.
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрыКомедии, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.4 IMDb
- ТКРежиссёр
Тони
Коллингвуд
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- АТАктриса
Алекса
Торрингтон
- ДРАктёр
Джейкоб
Роберт Эванюк
- РТАктёр
Роберт
Тинклер
- ТХАктриса
Трэйси
Хойт
- ХНАктриса
Холли
Нюнс
- РПАктёр
Рон
Пардо
- ЖЛАктриса
Жюли
Лемье
- ТДАктёр
Тони
Дэниелс
- КСАктриса
Кэролин
Скотт
- ТКПродюсер
Тони
Коллингвуд
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГККомпозитор
Грэм
Корнис
- ДБКомпозитор
Дэвид
Брайан Келли