WinkСериалыКот в шляпе1-й сезон89-я серия
Кот в шляпе (сериал, 2010) сезон 1 серия 89 смотреть онлайн
7.72010, Кот в шляпе. Сезон 1. Серия 89
Комедия, Фантастика0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает о приключениях детей Салли и Ника и их друга Кота в Шляпе, с помощью которого они изучают окружающий мир.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
6.5 IMDb
- ТКРежиссёр
Тони
Коллингвуд
- МШАктёр
Мартин
Шорт
- АТАктриса
Алекса
Торрингтон
- ДРАктёр
Джейкоб
Роберт Эванюк
- РТАктёр
Роберт
Тинклер
- ТХАктриса
Трэйси
Хойт
- ХНАктриса
Холли
Нюнс
- РПАктёр
Рон
Пардо
- ЖЛАктриса
Жюли
Лемье
- ТДАктёр
Тони
Дэниелс
- КСАктриса
Кэролин
Скотт
- ТКПродюсер
Тони
Коллингвуд
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ГККомпозитор
Грэм
Корнис
- ДБКомпозитор
Дэвид
Брайан Келли