Кот Басик (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.82022, Кот Басик. Сезон 1. Серия 4
О сериале
У самого обычного молодого программиста живет совершенно необычный кот по имени Басик. Он наделен сверхъестественным интеллектом. Впрочем, это никого не удивляет. В современном мире не принято удивляться. И очень зря! Ведь Басик действительно удивительный кот. Он умный, сдержанный, заботливый и к тому же настоящий джентльмен. Его забавные приключения и хитроумные проделки удивят и позабавят не только хозяина, но и зрителей
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
9.0 КиноПоиск
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актёр
Иван
Забелин
- ТТАктриса
Таисия
Тришина
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ЕГСценарист
Евгений
Головин
- МПСценарист
Мария
Парфёнова
- АЛСценарист
Алексей
Лотоцкий
- КТСценарист
Карен
Тарзян
- РТСценарист
Рафаэль
Тер-Саргсян
- ГКСценарист
Григорий
Кузнецов
- МБСценарист
Мария
Большакова
- МФПродюсер
Марина
Федотова
- РЮПродюсер
Рафис
Юсупов
- ЕГПродюсер
Евгений
Головин
- ЕЗПродюсер
Елена
Замкова
- АСПродюсер
Антон
Сметанкин
- НСПродюсер
Наринэ
Сагиян
- ТПХудожница
Татьяна
Постникова
- ЕСХудожница
Елена
Севостьянова
- СМХудожник
Сергей
Моисеев
- МХМонтажёр
Михаил
Ховрин
- ВВМонтажёр
Вячеслав
Власенко
- УСКомпозитор
Ульяна
Стратонитская