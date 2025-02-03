Кот Басик (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

У самого обычного молодого программиста живет совершенно необычный кот по имени Басик. Он наделен сверхъестественным интеллектом. Впрочем, это никого не удивляет. В современном мире не принято удивляться. И очень зря! Ведь Басик действительно удивительный кот. Он умный, сдержанный, заботливый и к тому же настоящий джентльмен. Его забавные приключения и хитроумные проделки удивят и позабавят не только хозяина, но и зрителей

