Костя на колесах (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Документальный сериал, автор которого рассказывает о полуострове Крым, общаясь с его жителями. Когда-то в детстве у режиссера Константина Раенока украли велосипед. Вместо беспечной езды он заинтересовался кинематографом, но так и не перестал мечтать о путешествиях. Для проекта «Костя на колесах» он выбрал в качестве пункта назначения Крым, который объездил на велосипеде, общаясь с людьми, которые лучше всех знают, чем же привлекательно это место. Чтобы узнать больше о природе и людях Крыма, смотрите сериал «Костя на колесах» онлайн на Wink.

