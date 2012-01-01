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Кости
9-й сезон
23-я серия

Кости (сериал, 2012) сезон 9 серия 23 смотреть онлайн

2012, Bones
Драма12+

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О сериале

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»