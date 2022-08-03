Wink
Сериалы
Кости
6-й сезон
22-я серия

Кости (сериал, 2010) сезон 6 серия 22 смотреть онлайн

2010, Bones
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»