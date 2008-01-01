Кости. Сезон 4. Серия 26
Wink
Сериалы
Кости
4-й сезон
26-я серия

Кости (сериал, 2008) сезон 4 серия 26 смотреть онлайн

8.82008, Bones
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

Сериал Кости 4 сезон 26 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»

Всё