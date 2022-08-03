Кости. Сезон 4. Серия 18
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Кости
4-й сезон
18-я серия

Кости (сериал, 2008) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

8.82008, Bones
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор Темперанс Бреннан — блестящий, но одинокий антрополог, получает то, чего она меньше всего желала — напарника. Бюро посылает ей амбициозного агента ФБР Сили Бута, чтобы помочь в расследовании нераскрытых дел, путем изучения и идентификации костей давно пропавших людей.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кости»