Космос (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.02019, SPACE
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Научно-познавательный сериал от National Geographic приглашает зрителей в космическую экспедицию с целью найти ответы на множество вопросов вселенского масштаба. Ученые, исследующие космос, расскажут о самых прогрессивных открытиях и загадках, которые еще только предстоит разгадать.
