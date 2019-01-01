Космос (сериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Научно-познавательный сериал от National Geographic приглашает зрителей в космическую экспедицию с целью найти ответы на множество вопросов вселенского масштаба. Ученые, исследующие космос, расскажут о самых прогрессивных открытиях и загадках, которые еще только предстоит разгадать.



