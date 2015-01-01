WinkДетямКосмос наизнанку2-й сезон6-я серия
Космос наизнанку (сериал, 2015) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
9.02015, Strip the Cosmos
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Благодаря потрясающей компьютерной графике мы перенесемся на другие планеты и их спутники, чтобы узнать, таится ли жизнь за непроницаемой атмосферой, среди метановых озер и льдов.
Сериал Космос наизнанку 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.9 IMDb