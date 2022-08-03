Космический доктор Кот. Сезон 2. Серия 9
Wink
Детям
Космический доктор Кот
2-й сезон
9-я серия
7.02020, Космический доктор Кот. Сезон 2. Серия 9
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Космический доктор Кот (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

“Космический Доктор Кот” - развивающий мультсериал для детей про доброго кота и его верных помощников - Осьминога Зео, Собаку-Полицейского и многих других забавных персонажей. В каждой серии малыши узнают в игровой форме о здоровом образе жизни, гигиене, правилах поведения, безопасности, учатся доверять докторам. Мультсериал создается совместно с детьми, мамами и специалистами по детскому развитию и разговаривает с малышами на их языке!

Страна
Россия
Жанр
Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

7.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Космический доктор Кот»