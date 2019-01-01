Космический доктор Кот (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Космический доктор Кот. Сезон 1. Серия 8
7.02019, Космический доктор Кот. Сезон 1. Серия 8
Мультсериалы, Развивающие0+

О сериале

“Космический Доктор Кот” - развивающий мультсериал для детей про доброго кота и его верных помощников - Осьминога Зео, Собаку-Полицейского и многих других забавных персонажей. В каждой серии малыши узнают в игровой форме о здоровом образе жизни, гигиене, правилах поведения, безопасности, учатся доверять докторам. Мультсериал создается совместно с детьми, мамами и специалистами по детскому развитию и разговаривает с малышами на их языке!

