Кортни Кейси vs Лиана Джоджуа
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UFC Fight Night Las Vegas 42
1-й сезон
Кортни Кейси vs Лиана Джоджуа

UFC Fight Night Las Vegas 42 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72021, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Бой в полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 197. Бывший чемпион Макс Холлоуэй встретился с Яиром Родригезом идущим на серии из двух побед.

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