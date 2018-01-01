Wink
Сериалы
Кортик
1-й сезон
2-я серия

Кортик (сериал, 1974) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1974, Кортик. Серия 2
Приключения6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами…

Страна
СССР
Жанр
Приключения
Качество
SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кортик»