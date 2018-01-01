Кортик (сериал, 1974) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1974, Кортик. Серия 2
Приключения6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами…
Сериал Кортик 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- НКРежиссёр
Николай
Калинин
- СШАктёр
Сергей
Шевкуненко
- ВДАктёр
Владимир
Дичковский
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- Актёр
Эммануил
Виторган
- Актёр
Виктор
Сергачев
- НЧАктриса
Наталья
Чемодурова
- МГАктёр
Михаил
Голубович
- ЭГАктёр
Эдуард
Горячий
- ГКАктёр
Гедиминас
Карка
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- АРСценарист
Анатолий
Рыбаков
- АКПродюсер
Алексей
Круковский
- ЯТАктриса дубляжа
Ярослава
Турылёва
- АВАктриса дубляжа
Агарь
Власова
- НПАктриса дубляжа
Надежда
Подъяпольская
- ЮАХудожник
Юрий
Альбицкий
- АЧХудожник
Александр
Чертович
- ЕВМонтажёр
Евгения
Волкова
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский
- СПКомпозитор
Станислав
Пожлаков