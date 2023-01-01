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Кортик (сериал, 1974) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1974, Кортик. Серия 1
Приключения6+

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Сюжет

Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание. Но при этом им приходится то и дело вступать в противостояние с бандитами…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Приключения

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кортик»

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