Корпорация «Санта» (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Маленькая, но храбрая эльфийка Кэнди решает подняться по карьерной лестнице. Она давно работает на Санта-Клауса и занимает в волшебной компании высокий пост, но мечтает стать его заместительницей. Впрочем, консервативное общество пока к такому повороту явно не готово.



