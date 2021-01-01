Корпорация «Санта» (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Маленькая, но храбрая эльфийка Кэнди решает подняться по карьерной лестнице. Она давно работает на Санта-Клауса и занимает в волшебной компании высокий пост, но мечтает стать его заместительницей. Впрочем, консервативное общество пока к такому повороту явно не готово.

