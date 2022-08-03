Выбор режиссера
Wink
Детям
Коронованные детки
3-й сезон
Выбор режиссера

Коронованные детки (сериал, 2010) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2010, Выбор режиссера
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В этом соревновании все по-настоящему: радости побед и слезы огорчения, интриги, симпатии судей и досадные ошибки. Только вместо взрослых красавиц в нем участвуют крохи, которые не так давно научились ходить! Поэтому не менее важную роль в шоу играют родители, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы их принцессы стали юными королевами.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
1.8 IMDb