WinkДетямКоронованные детки3-й сезонМасленица
Коронованные детки (сериал, 2010) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
2010, Масленица
Реалити - шоу18+
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О сериале
В этом соревновании все по-настоящему: радости побед и слезы огорчения, интриги, симпатии судей и досадные ошибки. Только вместо взрослых красавиц в нем участвуют крохи, которые не так давно научились ходить! Поэтому не менее важную роль в шоу играют родители, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы их принцессы стали юными королевами.
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
3.0 КиноПоиск
1.8 IMDb