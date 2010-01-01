Конкурс "Принцесса родео"
Wink
Детям
Коронованные детки
3-й сезон
Конкурс "Принцесса родео"

Коронованные детки (сериал, 2010) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

2010, Конкурс "Принцесса родео"
ТВ-шоу12+

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Сюжет

В этом соревновании все по-настоящему: радости побед и слезы огорчения, интриги, симпатии судей и досадные ошибки. Только вместо взрослых красавиц в нем участвуют крохи, которые не так давно научились ходить! Поэтому не менее важную роль в шоу играют родители, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы их принцессы стали юными королевами.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

3.0 КиноПоиск
1.7 IMDb