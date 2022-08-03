Коронованные детки (сериал, 2010) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

В этом соревновании все по-настоящему: радости побед и слезы огорчения, интриги, симпатии судей и досадные ошибки. Только вместо взрослых красавиц в нем участвуют крохи, которые не так давно научились ходить! Поэтому не менее важную роль в шоу играют родители, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы их принцессы стали юными королевами.

