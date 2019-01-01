Коронация. Серия 3
Коронация (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.92019, Коронация. Серия 3
Драма, Исторический18+

О сериале

Сериал Алексея Учителя затрагивает малоизвестные стороны жизни последнего русского императора Николая II. В центре сюжета — запутанные отношения правителя с балериной Матильдой Кшесинской. Сериал покажет всю глубину личных сомнений императора, рисуя его как сложную многогранную личность.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
3.9 IMDb

