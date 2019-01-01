Коронация (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сериал Алексея Учителя затрагивает малоизвестные стороны жизни последнего русского императора Николая II. В центре сюжета — запутанные отношения правителя с балериной Матильдой Кшесинской. Сериал покажет всю глубину личных сомнений императора, рисуя его как сложную многогранную личность.

