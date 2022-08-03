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Короли игры (сериал, 2009) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2009, Короли игры, 9 серия
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О сериале
Клиент предъявил претензии страховой компании. Однако Компания отказывается выплачивать по страховке. Четверо главных героев имитируют визит комиссии по технической безопасности. В итоге, Клиент получает свои выплаты. Владелец рекламного агентства недоволен работой своего лучшего сотрудника, страдающего от несчастной любви. Он нанимает «королей игры». Сотрудник счастлив – ему ответили взаимностью на его любовь. Результат, однако, не всегда устраивает Заказчика.