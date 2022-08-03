Клиент предъявил претензии страховой компании. Однако Компания отказывается выплачивать по страховке. Четверо главных героев имитируют визит комиссии по технической безопасности. В итоге, Клиент получает свои выплаты. Владелец рекламного агентства недоволен работой своего лучшего сотрудника, страдающего от несчастной любви. Он нанимает «королей игры». Сотрудник счастлив – ему ответили взаимностью на его любовь. Результат, однако, не всегда устраивает Заказчика.

