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Короли игры
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Короли игры (сериал, 2009) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2009, Короли игры, 9 серия
18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Клиент предъявил претензии страховой компании. Однако Компания отказывается выплачивать по страховке. Четверо главных героев имитируют визит комиссии по технической безопасности. В итоге, Клиент получает свои выплаты. Владелец рекламного агентства недоволен работой своего лучшего сотрудника, страдающего от несчастной любви. Он нанимает «королей игры». Сотрудник счастлив – ему ответили взаимностью на его любовь. Результат, однако, не всегда устраивает Заказчика.

Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

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